أخبار عاجلة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎ -
تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها -
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي -
تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 -
"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين -
«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز

Print
الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز
دمر آلية عسكرية للميليشيا شمال المدينة

الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز

قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني شمال غرب مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل من شارع الخمسين في المدينة، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت عربة تابعة للميليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، مما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان

"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎

"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎

تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها

تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي