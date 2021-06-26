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الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020

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الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020 الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020

الدنمارك تقسو على ويلز برباعية وتتأهل لثُمن نهائي يورو 2020

تأهل منتخب الدنمارك إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلُّبه على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وحسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف، سجَّلها كاسبر دولبيرج (هدفَين) في الدقيقتَين الـ27 والـ48، وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة الـ88 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويخوض الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي الفائز في المباراة المقررة غدًا الأحد بين المنتخبَين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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