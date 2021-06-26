مصر تغرم شركات الطيران الناقلة لراكب بلا مسحة أو شهادة تطعيم

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بدأت تطبيق القرار ابتداءً من اليوم

أعلنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم (السبت) البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بشرط مرور 14 يومًا على التطعيم بديلاً لشهادة تحليل "بي سي آر".

وبيّن مدير الحجر الصحي حازم إمام، أن السلطات ستوقع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة "بي سي آر" عبر مطار القاهرة، وفقًا لـ"الشروق" المصرية.

وأضاف أن السلطات الصحية خصصت مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ "بي سي آر" أو التطعيم، وخصصت مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي "بي سي آر" أو شهادات التطعيم.

وأوضح أن أغلب المسافرين يقدمون حتى الآن شهادة "بي سي آر" نظرًا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد