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إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة

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إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة
لم تُسجِّل أي إصابة

إمارة عسير: حريق متنزه الجرة لا يشكِّل خطرًا.. والمكافحة مستمرة

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوَّارها أن جهود الدفاع المدني أثمرت السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكِّل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة من جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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