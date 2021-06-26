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لجنة قطرية مصرية تعقد اجتماعها الخامس بالدوحة

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لجنة قطرية مصرية تعقد اجتماعها الخامس بالدوحة لجنة قطرية مصرية تعقد اجتماعها الخامس بالدوحة

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عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، السبت، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا» ترأس الاجتماع من جانب قطر السفير على بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة توصلت للتوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

تأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة «العلا» التي استضافتها المملكة العربية في 5 يناير الماضي.

المصرى اليوم

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