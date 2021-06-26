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وفد هيئة التأمين الصحى يتفقد تطوير مستشفى طوسون بالإسكندرية (صور)

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زار وفد طبى وهندسى من الهيئة العامة للتأمين الصحى، في وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الهيئة في الإسكندرية السبت، للوقوف على سير العمل بخطة الوزارة فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المنشآت.

كان في استقبال الوفد، الدكتور عناني عطية مدير فرع شمال غرب الدلتا، والدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام مستشفي أبو قير التخصصي، حيث ضم الوفد كل من الدكتور أسامة فودة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات، والمهندس عزمي الوكيل استشاري الهندسة الطبية، والمهندس إبراهيم عفيفي مدير الإدارة الهندسية.

وقال الدكتور عناني عطية، إنه تم خلال الزيارة، تقديم عرض عن المشروعات والإنجازات التي شهدتها المستشفى من أعمال الإنشاءات وتجهيز المشروعات الحالية بالمستشفي، وكذلك الوقوف على سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهوريه، مشيرا إلى أنه قدم شرحاً وافياً عن معدلات التنفيذ الجارية بالمستشفى من حيث الرعاية المركزة الذي اقترب موعد افتتاحها، وتفقد 5 غرف عمليات على أعلى مستوي من حيث الإمكانيات، حيث نال إعجابهم مبنى استقبال المرضى وتقديم أفضل رعاية لهم.

وفى سياق متصل، وفي إطار حرص الدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير عام المستشفي، على الجانب الإنساني في حق اهل المرضى للاطمئنان على ذويهم يوميا من خلال قسم الخدمة الاجتماعيه، تم توفير خدمة الاستعلام عن الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19، والمحجوزين بأقسام وعنايات العزل داخل المستشفى،عن طريق الاتصال على الرقم 01556551815 من الساعة 9 صباحا حتى الساعه 8 مساء .

وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)
وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى يزور مستشفى طوسون بالاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة المنشآت و"الرعاية المركزة" (صور)

المصرى اليوم

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