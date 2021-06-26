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حمادة أنور ينتقد موسيماني بسبب أفشة.. ويؤكد: خط وسط الترجي الأفضل في أفريقيا

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حمادة أنور ينتقد موسيماني بسبب أفشة.. ويؤكد: خط وسط الترجي الأفضل في أفريقيا حمادة أنور ينتقد موسيماني بسبب أفشة.. ويؤكد: خط وسط الترجي الأفضل في أفريقيا

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب التشكيل الذي يخوض مباراة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان الفريق الأحمر، حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، أحرزه محمد شريف.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، يخوض المباراة بتشكيل واقعي، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، ولكن اعتراضي الوحيد على التشكي هو الاعتماد على محمد مجدي أفشة، في مركز الجناح».

وأضاف: «أفشة سيفقد أكثر من نصف خطورته، باللعب في مركز الجناح، لأن هذا المركز يحتاج إلى لاعبين لديهم سرعات كبيرة».

وأشار: «خطورة فريق الترجي، في خط الوسط، فهو لديه أفضل لاعبين خط وسط في افريقيا»، مضيفًا: «الأهلي على المستوى الجماعي بين الخطوط أفضل من الفريق التونسي، وهذا ما ظهر جليًا في مباراة الذهاب».

المصرى اليوم

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