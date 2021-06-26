طهران لواشنطن: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية

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حذرت إيران الولايات المتحدة من أن صبرها قد ينفد في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، وفق روسيا اليوم.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على حسابه في «تويتر» اليوم السبت على أن إيران، بسبب «التزامها الراسخ بالاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة نسفه»، كانت أنشط طرف وصاحب معظم الاقتراحات في مفاوضات فيينا.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران لا تزال تؤمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديدة إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن «الإرث الفاشل» الذي تركه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع خطيب زاده محذرا واشنطن: «إيران لن تتفاوض إلى ما لا نهاية».