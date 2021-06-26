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عبر مقطع .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها

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عبر مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها عبر مقطع .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها

عبر مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم ألقي القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع جديد عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية بالمنطقة الشرقية اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهم لذلك.

وتضمن المقطع القبض على مخالفين من الجنسية الباكستانية بالرياض ارتكبوا حادثتين تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال تجاوزت (500،000) ألف ريال.

وتضمن المقطع القبض على مواطنين بالقصيم سرقا أحد المخازن بعد تكسير أقفاله، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 30 ألف ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطنين بالرياض ارتكبا جرائم سرقة تمثلت في تكسير زجاج مركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطن بالرياض صور عددًا من المركبات يقودها بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.

كما تضمن الفيديو القبض على مواطنين في حائل ارتكبا ثلاث جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية. (لمشاهدة الفيديو:

)الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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