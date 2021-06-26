أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري تغذية تكشف كيفية سد الشهية وتقليل الشعور بالجوع

Print
استشاري تغذية تكشف كيفية سد الشهية وتقليل الشعور بالجوع استشاري تغذية تكشف كيفية سد الشهية وتقليل الشعور بالجوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري تغذية علاجية، إن الشعور بالجوع المستمر هو أمر يزعج الكثير من الرجال والنساء والشباب أيضاً، خاصة كونه يعد عاملاً أساسياً في زيادة الوزن.

وأضافت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الفتيات تبحثن عن طرق لسد الشهية دون اللجوء للعقارات الطبية، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق طبيعية لسد الشهية المفتوحة وتقليل الشعور بالجوع، والتي بلا شك ستساعدك في إنقاص وزنك إلى حد كبير.

وتابعت استشاري تغذية علاجية: «يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، يعتمد في أساسه على تناول كمية أكبر من البروتينات وأقل من الكربوهيدرات، نظراً لكون البروتينات تساعد في إحساسك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تحد من زيادة نسبة في الجسم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"الغذاء والدواء": "الالتزام الطوعي" يخفض الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية

"الغذاء والدواء": "الالتزام الطوعي" يخفض الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية