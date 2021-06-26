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فوز المنيا والألمنيوم وتعادل الدخان في الجولة قبل الأخيرة للمظاليم.. تعرف عن الترتيب

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فوز المنيا والألمنيوم وتعادل الدخان في الجولة قبل الأخيرة للمظاليم.. تعرف عن الترتيب فوز المنيا والألمنيوم وتعادل الدخان في الجولة قبل الأخيرة للمظاليم.. تعرف عن الترتيب

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واصل نادي المنيا، انتصاراته في الدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، مجموعة الصعيد، فاز على شباب سمسطا 4-1، كما فاز نادي الألمنيوم على طهطا 3-1، فيما تعادل نادي الشرقية للدخان مع اسمنت أسيوط 1-1، ضمن مباريات الاسبوع قبل الأخير للمسابقة.

كما فاز بترول أسيوط على الإعلاميين 2-0، والفيوم على سوهاج 2-1، وكيما أسوان على ديروط 1-0، وتعادل تليفونات بني سويف مع بني سويف 2-2، وشبان قنا مع قنا 1-1 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية للدخان ل 56 نقطة، والمنيا 54 نقطة، والألمنيوم 54 نقطة، ويتبقي لكلا منهما مباراة واحدة، حيث يلتقي الشرقية للدخان مع طهطا، والمنيا مع شبان قنا، والألمنيوم مع بني سويف .

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 29 كالتالي

م

النادي

الاسبوع

النقاط

1

الشرقية للدخان

29

56

2

المنيا

29

54

3

الألمنيوم

29

54

4

الإعلاميين

29

46

5

بني سويف

29

43

6

الفيوم

29

43

7

بترول أسيوط

29

40

8

ديروط

29

38

9

سوهاج

29

37

10

قنا

29

35

11

كيما أسوان

29

35

12

ش. قنا

29

32

13

تليفونات بني سويف

29

32

14

اسمنت أسيوط

29

30

15

شباب سمسطا

29

29

16

طهطا

29

15

المصرى اليوم

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