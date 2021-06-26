فوز المنيا والألمنيوم وتعادل الدخان في الجولة قبل الأخيرة للمظاليم.. تعرف عن الترتيب

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واصل نادي المنيا، انتصاراته في الدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، مجموعة الصعيد، فاز على شباب سمسطا 4-1، كما فاز نادي الألمنيوم على طهطا 3-1، فيما تعادل نادي الشرقية للدخان مع اسمنت أسيوط 1-1، ضمن مباريات الاسبوع قبل الأخير للمسابقة.

كما فاز بترول أسيوط على الإعلاميين 2-0، والفيوم على سوهاج 2-1، وكيما أسوان على ديروط 1-0، وتعادل تليفونات بني سويف مع بني سويف 2-2، وشبان قنا مع قنا 1-1 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشرقية للدخان ل 56 نقطة، والمنيا 54 نقطة، والألمنيوم 54 نقطة، ويتبقي لكلا منهما مباراة واحدة، حيث يلتقي الشرقية للدخان مع طهطا، والمنيا مع شبان قنا، والألمنيوم مع بني سويف .

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 29 كالتالي