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حمادة أنور: الأهلي أمامه فرصة يعمل نتيجة تاريخية على الترجي

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حمادة أنور: الأهلي أمامه فرصة يعمل نتيجة تاريخية على الترجي حمادة أنور: الأهلي أمامه فرصة يعمل نتيجة تاريخية على الترجي

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تحقيق الفوز على فريق الترجي التونسي بنتيجة كبيرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان الفريق الأحمر، حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، أحرزه محمد شريف.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي في الفترة الحالية هو أفضل من فريق الترجي، واضح أن الفريق التونسي خائف من الأهلي».

وأضاف: «الأهلي أمامه فرصة كبيرة، أنه يعمل نتيجة تاريخيه على الترجي، هناك فروقات كبيرة في مستوى اللاعبين في الملعب، لصالح الفريق الأحمر».

المصرى اليوم

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