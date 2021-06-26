بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي (0)-(0) الترجي التونسي (الشوط الأول)

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مباراة مصيرية يخوضها النادي الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي في إطار منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وخطوة واحدة تفصل المارد الأحمر عن نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي والترجي مساء اليوم السبت 26-6-2021 في التاسعة على ستاد الأهلي والسلام، وانتهى لقاء الذهاب بملعب حماد العجرمي بهدف نظيف للأهلي سجلة مهاجمه وهدافه محمد شريف.

القنوات الناقلة للأهلي والترجي التونسي

تنقل قنوات beIN Sports HD 4،beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect. إضافة لقناة مجانية تقدم نقل مباشر للمباراة.

قناة مجانية تنقل اللقاء

ويمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، بضبط الأريال الداخلي.

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تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- أفشة- محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: حمدي النقاز- بدران- شمام- شيتي

الوسط: كوليبالي- بن رمضان- بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني- أنيس البدري- توجوي

وعلى مقاعد البدلاء: بن مصطفى- توجاي- بن حميدة- دربالي- جبو- بن شوج- ميزاني- مرزوقي- ميموني.

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

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عقل بيتسو موسيماني.. كيف يكفر المدرب الجنوب إفريقي.

يبحث المدير الفني الجنوب إفريقي في هذه المباراة عن اللقب العاشر للنادي الأهلي وبالتالي ومع تحقيق نتيجة إيجابية وهامة في تونس فإن الجنوب إفريقي لن يفضل المغامرة على الإطلاق، وسيبدأ المباراة بشكل هادئ في محاولة لقتل حماسة الفريق التونسي، مع استغلال المساحات التي سيتركها دفاع الترجي خاصة وأن المدير الفني التونسي الشعباني سيرغب في التعويض ولا يوجد شئ يبكي عليه.

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الكرات الثابته أصبح الأهلي مميز فيها بشكل كبير، وسيحاول موسيماني الاستفادة منها خاصة في ظل تميز عدد من اللاعبين فيها واستفادة الأهلي منها خلال المباريات الماضية.

الكرات الطولية في ظل امتلاك الأهلي للاعبين يمتازون بالسرعة مثل محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات وعلي معلول فإن الأهلي يمتلك فرصة كبيرة خاصة وأن السولية وقفشة يجيدون الكرات الطولية لضرب دفاع الخصم.