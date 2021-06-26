محمد صديق: الترجي فريق بطل وقادر على التعويض أمام الأهلي

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أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي، صعبة للغاية.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة اليوم صعبة للغاية، الأهلي لم يحسم التأهل إلى المباراة النهائية حتى الأن»، مضيفًا: «الترجي، فريق بطل وعنده شخصية في الملعب، ولديه مدرب جرئ وهو معين الشعباني».

وأضاف: «يجب على لاعبي التأهل، أن يخوضوا المباراة بتركيز كبير، حتى لو كان الفريق التونسي بعيدًا عن مستواه الفني، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية».

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر، حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، أحرزه محمد شريف.