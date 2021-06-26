الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. لاعبو حامل اللقب يجرون عمليات الإحماء

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدؤوا منذ قليل عمليات الإحماء داخل ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم السبت، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن موسيماني المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمادي العقربي برادس السبت الماضي.