خطة لتأمين القمة الأردنية العراقية المصرية في بغداد

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جي بي سي نيوز :- تسعد بغداد لعقد قمة ثلاثية تضم الملك عبد الله الثاني و رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي، مساء الخميس، أن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً لقادة الفرق ومدراء المديريات والأجهزة الاستخبارية العاملة في بغداد، لمناقشة خطة تأمين الحماية للقمة الثلاثية لقادة العراق، ومصر، والأردن المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن المؤتمر ناقش أيضاً آلية تنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الحماية للتظاهرات السلمية في مركز بغداد والعمل بأطواق وفلاتر التفتيش للأشخاص والحقائب، وكذلك تفتيش العجلات بصورة دقيقة خصوصاً العجلات ذات الطابع العسكري والعجلات الحكومية الأخرى.

وشدد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت خلال الاجتماع على عدم حمل السلاح والتعامل الانساني مع المتظاهرين وإيصال مطالب المتظاهرين إلى الجهات ذات العلاقة، لتفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلد والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.