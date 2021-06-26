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متحدث مبادرة «إحلال السيارات»: المواطن عرضة لحدوث مشاكل بسبب عدم تقنين التوك توك

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متحدث مبادرة «إحلال السيارات»: المواطن عرضة لحدوث مشاكل بسبب عدم تقنين التوك توك متحدث مبادرة «إحلال السيارات»: المواطن عرضة لحدوث مشاكل بسبب عدم تقنين التوك توك

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قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، في يناير الماضي، وكان الغرض منها أن يتمتع المواطن المصري بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تعينه على مقتضيات حياته اليومية.

وأضاف عوض، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إن هناك توجيهات رئاسية بمشاركة جميع المواطنين بحيث يتمتع الجميع بمميزات المبادرة، لافتاً إلى أنه تم تقنين وضع التوك توك في الشارع المصري من خلال إصدار ترخيص له في المحافظات التي يعمل بها، وسوف يصبح وسيلة آمنة كوحدة مركبات يستخدمها المواطن.

وأوضح أن مالك التوك توك سوف يستفاد بعدة أمور أهمها أنه سوف يحصل على تأمينات صحية واجتماعية خاصة به مثله مثل أي من يمتهن مهن حرة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إلى أن المواطن عرضة لحدوث مشاكل بسبب عدم تقنين التوك توك، لافتاً إلى أنه منذ يناير الماضي تم تسجيل 72 ألف طلب عبر الموقع الإلكتروني.

المصرى اليوم

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