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الوداد يودع دوري الأبطال.. وكايزر تشيفز ينتظر الفائز من الأهلي أو الترجي في النهائي

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الوداد يودع دوري الأبطال.. وكايزر تشيفز ينتظر الفائز من الأهلي أو الترجي في النهائي الوداد يودع دوري الأبطال.. وكايزر تشيفز ينتظر الفائز من الأهلي أو الترجي في النهائي

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ودع الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره الجنوب أفريقي، كايزرشيفز، ليصعد الفريق الجنوب أفريقي للدور النهائي بفضل فوزه في لقاء الذهاب السبت الماضي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما.

وكان فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حقق فوزاً غير متوقع على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بملعب الأخير، بمنافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف كايرز تشيفز الجنوب أفريقي سمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وهاجم الوداد بكل خطوطه من أجل التعويض ولكن دفاع الضيوف وقف له بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز بطل جنوب أفريقيا.

وينتظر فريق كايزر تشيفز الفائز من لقاء الأهلي ضد الترجي التونسي الذي يقام في التاسعة مساء اليوم السبت 26-6-2021 علما بأن الأهلي قدد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله محمد شريف.

المصرى اليوم

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