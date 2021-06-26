رغم تجاوزه الثمانين.. أقدم ميكانيكي سيارات في حائل ومن أمهرهم: أستطيع إصلاح أي مركبة

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"الشمري" عُرف بتميزه بصيانية الجموس والهافات القديمة ومعرفة أعطالها

رغم تجاوز "العم كويس الشمري" للثمانين من عمره، إلا أنه ما زال يعمل ميكانيكي سيارات في مدينة حائل، ويعد من أمهر الميكانيكيين في مهنته، وعرف بتميزه بصيانية الجموس والهافات القديمة ومعرفة أعطالها وصيانتها.

وفي تفاصيل تقرير الإعلامي منصور المزهم، لبرنامج "mbc في أسبوع"، يتفقد "الشمري" على إيقاع الهجيني معدات ورشته ومهنته التي أمضى فيها أكثر من ستة عقود كأقدم ميكانيكي سيارات سعودي في مدينة حائل.

وعن بداياته يقول: "منذ صغري تعلمت ميكانيكا السيارات بنفسي، وكانت هواية بالنسبة لي، وأستطيع ولله الحمد إصلاح معظم المركبات أفضل من الوكالة، وبعد سنوات من العمل والخبرة في هذا المجال طلبتني شركات، ومنها شركة أرامكو".

وأعادت مهارة "الشمري" وخبرته الطويلة في الميكانيكا الحياة إلى الكثير من السيارات القديمة، وآخرها سيارة يقودها بنفسه بعد أن تجاوز عمرها 50 عامًا!