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استشاري تطوير: الأجهزة والبرمجيات والعنصر البشري أساس رقمنة الشركات

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استشاري تطوير: الأجهزة والبرمجيات والعنصر البشري أساس رقمنة الشركات استشاري تطوير: الأجهزة والبرمجيات والعنصر البشري أساس رقمنة الشركات

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قال المهندس عبدالرحمن خليل، استشارى إدارة وتطوير الأعمال، إن التحول الرقمي أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، مشيرا إلى أن الأجهزة والبرمجيات والعنصر البشري هم أساس رقمنة الشركات.

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا وأيضا كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل اسهل وأسرع.

وتابع: «يعني التحول الرقمي بكيفية استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو القطاع الخاص على حد سواء فهو يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء والجمهور المستهدف من تلك الخدمات، فهو يقوم على توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضاً في تعاملها مع العملاء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما يضم توفير الوقت والجهد في آن واحد.

المصرى اليوم

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