«الهلال الأحمر» تنظيم ندوات عن الإسعافات الأولية بأندية التطوع بمراكز شباب الأقصر

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نظم الهلال الاحمر، فرع الأقصر، عدد من الدورات التدريبية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بعدد من مراكز شباب المحافظة، بأندية التطوع للتدريب على مبادي الإسعافات الأولية، حيث تتراوح مدة الدورات ما بين يومين إلى أربعة أيام متتالية تشمل تدريب نظري وعملي.

ووفقا لمنير يسرى العمارى، رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر، فرع الاقصر، فان الدورات التدريبية على الإسعافات الأولية تمت في مراكز شباب الاقالتة التابعة لمركز القرنة، ومركز شباب طيبة بمنطقة العوامية، ومركز شباب المريس بالطود جنوب المحافظة .

وأضاف أنه من أهم الموضوعات التي تم التدريب عليها: (المسح الأولى، الأزمة القلبية، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، إنعاش القلب والتنفس (CPR)، الغرق، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، إصابات البطن والصدر والعين، الصدمة، الإغماء والغيبوبة، التشنجات، التسمم، الإسهال، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبيرة، إصابات الأطفال والوقاية منها).

وأوضح أن الهلال الأحمر يمتلك عدد من المتطوعين المدربين الذين ينقلون خبراتهم التي اكتسبوها لمختلف فئات المجتمع والتدريب على كافة الإسعافات التي تخدم قطاع عريض من المجتمع.