كيف تُنقص وزنك بأمان دون حدوث أي مضاعفات؟.. استشاري تجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس التخسيس لمرضى السمنة يختلف تماما عن تلك الأدوية التي تباع عبر مواقع السوشيال ميديا من مجهولي المصدر، مشيرة إلى أن كورس التخسيس يحتوي على مكملات غذائية عالية التركيز.

وتابعت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن تلك المكملات الغذائية تكون المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب؛ والتي لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بآمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت أن الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، لأنك لا تستطيع أن تمنع طفل عن تناول الأكل المحبب له، مشيرة إلى أنها ضد أن يخضع الطفل لبرامج غذائية.

وأكملت: «من الممكن أن نُعطي الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم إذابتها في القليل من المياه ويمكن أن نقول له أنها عصير، وسيجعله هذا المنتج يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، وسيقلل شهيته تدريجياً، وهو مناسب من عمر 6 سنوات ومصرح من وزارة الصحة.