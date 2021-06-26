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الكلاب تعقر 10 أطفال في قريتين بالفيوم

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الكلاب تعقر 10 أطفال في قريتين بالفيوم الكلاب تعقر 10 أطفال في قريتين بالفيوم

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أصيب 10 أطفال من قريتى أبوشنب والعلوية بمركز أبشواى، بمحافظة الفيوم، بإصابات متنوعة، نتيجة عقر بعض الكلاب الضالة والمسعورة.

كان المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، قد تلقى إخطارمن رئيسا الوحدة المحلية بقريتى أبوشنب والعلوية بقيام بعض الكلاب الضالة بعقر الطفال بالشوارع.

انتقل رئيس المركز إلى القريتين، وأشرف على نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى لأخذ الأمصال اللازمة ضد عقار الكلب.

كما قرر تشكيل لجنة من الطب البيطرى والصحة لإعدام هذه الكلاب الضالة والقضاء عليها.

وبالفعل قامت لجنة الطب البيطرى والصحة عصر اليوم بالنزول إلى القريتين وتم إعدام 7 كلاب ضالة من بينهم الكلب المسعور الذي عقر الأطفال.

المصرى اليوم

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