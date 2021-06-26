أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عضو «البحوث الإسلامية» يحذر من كثرة الفتاوي على «السوشيال ميديا»: تسبب فتنة وبلبلة

Print
عضو «البحوث الإسلامية» يحذر من كثرة الفتاوي على «السوشيال ميديا»: تسبب فتنة وبلبلة عضو «البحوث الإسلامية» يحذر من كثرة الفتاوي على «السوشيال ميديا»: تسبب فتنة وبلبلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كثرة الفتاوي على السوشيال تسبب فتنة وبلبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفتاوي يجب الرجوع فيها لأهل الاختصاص المنوط بها إصدار الفتاوي.

ولفت إلى أن الجهات المنوط بها الفتوي هي دار الإفتاء المصري، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث إن أعضاء الجهات الثلاث مؤهلون ولديهم تراخيص للفتوى.

ولفت الجندي إلى أن بعض المشايخ يفرضون وصاية على الناس، ومنهم من يريد عمل مريدين ومتابعين، مؤكدا أن هذا لا يصح حيث إن الدين لا يجوز فيه شللية.

وأكد على أن مجرد الدراسة بالأزهر لمدة 4 سنوات لا يجعل الشخص كفيلا بالفتوى، لافتا إلى أنه هناك حاجة إلى إصدار قانون لتقنين الفتوى لوقف «فوضى الفتاوي» التي تعد جرمًا في حق المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري