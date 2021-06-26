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يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض

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ترامب يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض

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يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد إلى ولاية أوهايو، اليوم السبت، حيث يخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض دعما لمرشح جمهوري للكونجرس.

وقال ترامب إنه يتوقع «حشودا ضخمة» في الفعالية، فيما ينتظر بعض مؤيديه المتشددين في خيم منذ أيام للحصول على مقاعد في الصفوف الأمامية.

وسيدعم ترامب خلال التجمع المرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاونيه السابقين، كما سيسعى لإظهار أنه لا يزال قوة يعتد بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب العام القادم.

كما يدخل ترامب أيضا المجال العام يوم الأربعاء القادم في زيارة إلى الحدود الأميركية مع المكسيك حيث من المتوقع أن يهاجم إدارة بايدن، ولا سيما بخصوص سياستها حول الهجرة.

من جهته، قلل عضو الكونجرس الديمقراطي تيم راين، ممثل ولاية أوهايو، من أهمية زيارة ترامب واعتبر أنها لا تشكل تهديدا انتخابيا كبيرا.

وقال راين لوكالة«فرانس برس» مؤخرا: «ما زالت تدعمه نواة من المؤيدين.. أعتقد أن قاعدة مشجعيه تزداد انفصالا عما يمر به المواطنون العاديون، وأعتقد أن هذا واضح جدا».

المصرى اليوم

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