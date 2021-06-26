أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي -
«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج -
البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد -
نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري -
«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية -
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) -
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد أيام من «فضيحة القبلة»

Print
وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد أيام من «فضيحة القبلة» وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد أيام من «فضيحة القبلة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة «رويترز» بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، اليوم السبت، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ«فضيحة القبلة».

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه «خذل الناس» بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: «أنا آسف جدا».

وتابع: «أعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا».

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن صور هانكوك وكولادانجيلو المتزوجة أيضا، التقطت في مقر وزارة الصحة بلندن يوم 6 مايو حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي خلال ساعات العمل، وقبل أسبوعين من رفع الحظر المفروض على المعانقة بين الأفراد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري