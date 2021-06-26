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خالد الجندي: محمد حسين يعقوب أول الأوثان البشرية التي سقطت

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خالد الجندي: محمد حسين يعقوب أول الأوثان البشرية التي سقطت خالد الجندي: محمد حسين يعقوب أول الأوثان البشرية التي سقطت

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يتعاملون مع بعض الشيوخ بسياسة القطيع، أي أنهم يسيروا خلف كلامه مهما كان، لافتًا إلى أن الشيخ حسين يعقوب، كان أول الأوثان البشرية التي سقطت.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «»، اليوم السبت، أن السلفيين قسموا أنفسهم لاختصاصات، موضحًا أن الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، خلال شهادته أمام المحكمة في قضية داعش إمبابة، قال إنه مختص بمخاطبة العوام من الناس، وهناك علماء مختصين بالدارسين، معقبًا للجمهور: «دي لعبة كبيرة وأنتو الضحايا والزباين المستهدفين، شيوخ السلفين مقسمين نفسهم علشان كل واحد يأكل التورتة من غير ما يتقسم منها حتة كحكة، وكل شيخ يتفرغ لعماراته ودولارته وزوجاته ومزارع العنب الخاصة به».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجن والشيطان لا يوجد في الحمام وإنما مكانه المسجد، مستدلًا غلى ذلك بقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس: «قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»، موضحًا أنه عندما أنكر إمكانية إقدام الجن على حرق المنازل مثلما أشاع النائب البرلماني السابق علاء حسانين، قاهر العفاريت، كان رد السلفيين عليه أنه يُنكر وجود الجن، وفي النهاية تم ضبط النائب السابق، لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

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