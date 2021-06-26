جامعة عين شمس تختار «العبور» بطل مستشفياتها لعام 2020/ 2021

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أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اختيار مستشفى العبور الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، ليكون بطل عام 2020/ 2021، وذلك نظراً لدور المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية وتحويله لمستشفى للعزل.

حيث عالجت المستشفي ٢٦٥٨ حالة حتي الآن منهم ١١٦٩ حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ١٦ شهر الماضية منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر في مارس من عام ٢٠٢٠.

ووجه المتيني الشكر لفريق عمل المستشفى بقيادة الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العبور الجامعي، وكل الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين والإداريين بالمستشفى.

كان المتيني قد كرَم خلال العام الماضي جميع الأطباء والأطقم الطبية وكل المساهمين من أعضاء المجتمع الجامعي في تنفيذ خطة جامعة عين شمس الشاملة والاستباقية لمواجهة فيروس كوفيد- ١٩.

في سياق متصل، أعرب عدد من المتعافين من الفيروس الذين تلقوا العلاج والرعاية الصحية داخل مستشفى العبور الجامعي عن امتنانهم وتقديرهم للمنظومة الصحية الدقيقة عالية الجودة والكفاءة والتي يتم تتفيذها داخل المستشفى بلا كلل ولا ملل، فقد أطلق الدكتور محمد طاهر حجازي، أستاذ ورئيس قسم الرمد السابق بكلية طب بنها وأحد المتلقين للخدمة الطبية داخل مستشفى العبور الجامعي جراء الإصابة بفيروس كورونا، لقب «مصنع الشفاء» على مستشفى العبور الجامعي، لما لاقاه من رعاية صحية على أعلى مستوى.