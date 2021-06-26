وكيل «أزهر أسوان» يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية

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تابع محمود أحمد، وكيل منطقة أسوان الأزهرية، يرافقه إبراهيم صديق موفد قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، أعمال الامتحانات بالمنطقة، وسير أعمال لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب العلمي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

وتفقد وكيل المنطقة، لجان الجزيرة والشعراوي وفتيات أسوان، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطهير اليدين، وارتداء الكمامات للجميع، وقياس الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة، وكذلك التأكد من كفاءة وعمل أجهزة قياس درجات الحرارة وأجهزة الكشف عن المعادن وتوفير غرف للعزل الصحي، والتشديد على نظافة المعهد ودورات المياه مع توفير المناخ المناسب للطلاب باللجان وعدم السماح بأي محاولات للغش.