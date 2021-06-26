وزيرة التضامن: افتتاح مراكز علاجية جديدة في قنا والجيزة والشرقية نهاية 2021

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن «16023 “ لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسؤولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلى (27) مركز علاجي في 17 محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025- والتي وافق رئيس الجمهورية مبدئياً على رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان»الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية).

أوضحت أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سريرا) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن في محافظة الشرقية نهاية العام الجارىً، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سريرا) و(4) عيادات خارجية مع بداية العام المقبل .

جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والسيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

كرمت الوزيرة المتعافين من تعاطى المخدرات، كما تفقدت الوزيرة برفقه المحافظ المركز، حيث يتضمن ملعب كرة قدم خماسي وصالة للألعاب الرياضية وورش تدريب مهني ومجمع فنون ومكتبة وقاعة حاسب آلي وهي مكونات تجعل هذا المركز العلاجي يضاهي المراكز الدولية العاملة في هذا المجال. ووجهت الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، على دعمه المستمر لهذا المركز وزياراته التفقدية المستمرة للوقوف على خدماته المقدمة لمرضي الإدمان، كذلك الشكر لأعضاء مجلس النواب المشاركين اليوم ودعتهم الوزيرة لمزيد من الدعم والترويج لخدمات المركز بين المواطنين .