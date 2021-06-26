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وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير غدا

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وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير غدا وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير غدا

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تحت رعاية انتصار حرم رئيس الجمهورية، تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الأحد، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

يأتي ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلي للثفافة واعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة رشيدة الشافعى، والمهندس زياد عبدالتواب، والكاتبة فاطمة المعدول، والتشكيلي الكبير محمد عبلة، والدكتور محمد المنسى قنديل، والكاتب يعقوب الشارونى، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، والمستشار محمد الموافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، واعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

يعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من أطفال بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه.

يذكر ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولي من 5 إلى 12 عاما والفئة الثانية من 12 إلى 18 عاما وتشمل 3 مجالات، الأول الأداب في أفرع القصة والشعر والمسرح، والثاني الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء، والثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالاضافة إلى الابتكارات العلمية.

المصرى اليوم

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