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"دلتا" يسود إصابات "كورونا" في جنوب إفريقيا

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"دلتا" يسود إصابات "كورونا" في جنوب إفريقيا "دلتا" يسود إصابات "كورونا" في جنوب إفريقيا
ترجيح بارتفاع ذروة موجته

كشف علماء في جمهورية جنوب إفريقيا اليوم (السبت)، عن أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند، أصبحت هي السائدة بين إصابات الجديدة في البلاد.

وأوضحت القائمة بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني، خلال مؤتمر صحفي، أن ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ستتجاوز -على الأرجح- ذروة الموجة الثانية، التي كانت في يناير الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى، سُجلت على إثرها أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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