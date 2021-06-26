محافظ أسوان : تمليك أراضى المساكن المقامة في الثلاثينيات لـ 20 ألف أسرة

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جارى العمل على تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة منذ ثلاثينيات القرن الماضى طبقاً للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بعد إلغاء القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ .

واشار إلى أنه نظراً لتقدم 20 ألفا و511 طلبا من المواطنين في ظل القانون المشار إليه ولهم أوضاع تعاقدية مؤقتة مثل (الحكر والأنتفاع والإيجار وغيرها.) فقد استطلعت المحافظة رأى الجهات المعنية لتطبيق أحكام الماده ٨٠ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على هذه الحالات، وبالفعل تم الحصول على موافقة فتوى مجلس الدولة، والموافقة المبدئية للهيئة العامة للخدمات الحكومية تمهيداً لرفع تقرير لوزير المالية الذي سيتولي مهمة عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه.

كشف محافظ أسوان، إعداد كشوف تفصيلية لتلك الحالات متضمنة اسم صاحب الطلب والمساحة والموقع، وكذا السعر المقترح من جانب المحافظة لتمليك هذه الأراضي وأسلوب السداد، مؤكداً أنه روعى تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثنيات القرن الماضى ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل مع المطالب الجماهيرية حيث تم تشكيل لجان مختصة بأعمال المعاينات وفحص الطلبات، كما تم تشكيل لجنة التسعير برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمعاونة عناصر فنية وقانونية ومالية ذات خبرة.