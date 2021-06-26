محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة النخيل بالفرافرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع وقف خيري لزراعة النخيل على مساحة ١٠٠٠ فدان، تنفذه احدى مؤسسات المجتمع المدني، خلال جولة المحافظ بالفرافرة التى رافقه خلالها جهاد متولي نائب رئيس المركز ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

أشاد الزملوط بالجدية في تنفيذ المشروع الذي يستهدف زراعة ٦٠ ألف نخلة لدعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية التي ترعاها المؤسسة وكلف مسؤولي الزراعة بالمحافظة بتقديم الإرشاد الزراعي اللازم للمشروع، بالإضافة إلى تخصيص ١٠ أفدنة لإقامة مجمع صناعي للتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية.