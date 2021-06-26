أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة النخيل بالفرافرة

Print
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة النخيل بالفرافرة محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة النخيل بالفرافرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع وقف خيري لزراعة النخيل على مساحة ١٠٠٠ فدان، تنفذه احدى مؤسسات المجتمع المدني، خلال جولة المحافظ بالفرافرة التى رافقه خلالها جهاد متولي نائب رئيس المركز ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بالمحافظة.

أشاد الزملوط بالجدية في تنفيذ المشروع الذي يستهدف زراعة ٦٠ ألف نخلة لدعم الحالات المستحقة والأولى بالرعاية التي ترعاها المؤسسة وكلف مسؤولي الزراعة بالمحافظة بتقديم الإرشاد الزراعي اللازم للمشروع، بالإضافة إلى تخصيص ١٠ أفدنة لإقامة مجمع صناعي للتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري

نص كلمة رئيس الوزراء في حفل تأبين كمال الجنزوري