أخبار عاجلة

مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء بحيرات للتصدي للسيول الموسمية

Print
محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء بحيرات للتصدي للسيول الموسمية محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء بحيرات للتصدي للسيول الموسمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات«أحواض تهدئة وترسيب» وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري الوسطى، باعتماد يقدر بـنحو 285 مليون و964 ألف جنيه تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية، لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطارالمتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

صرح المحافظ، أن نسبة التنفيذ قد بلغت 37% من الأعمال والتي بدأت في 18 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى منتصف يناير 2022، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل، تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا