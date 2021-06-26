محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء بحيرات للتصدي للسيول الموسمية

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تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات«أحواض تهدئة وترسيب» وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري مصر الوسطى، باعتماد يقدر بـنحو 285 مليون و964 ألف جنيه تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية، لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطارالمتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

صرح المحافظ، أن نسبة التنفيذ قد بلغت 37% من الأعمال والتي بدأت في 18 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى منتصف يناير 2022، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل، تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.