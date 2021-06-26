الإثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم المغربي «اللكمة»

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يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط عروضه في السادسة من مساء بعد غد الإثنين الموافق 28 يونيو الجاري، بعرض الفيلم المغربي «اللكمة» إخراج محمد أمين مونة.

الفيلم المغربي حصد جائزة (نور الشريف) لأحسن فيلم عربي، وجائزة (عمر الشريف) لأفضل ممثل لبطل الفيلم ربيع اكليم، وأيضاً في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة. ومن إخراج أمين مونة وسيناريو ربيع اكليم الذي كتب السيناريو بجانب بطولته للفيلم، واشترك معه في التمثيل ساندية تاج الدين، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وسعيد باي، وعبدالسلام بوحسيني.

تدور قصة الفيلم حول تسبب شاب في حادث سير لرب أسرة فقيرة ما يعرضه للاستفزاز من جميع أفراد الأسرة خاصة بعد عجزه عن المساهمة في مصاريف تلك الأسرة.

ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها رئيس النادي الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية آخر اثنين من كل شهر .