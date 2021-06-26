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حملات مكثفه للنظافة وإزالة تعديات بقرى «بيلا»

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حملات مكثفه للنظافة وإزالة تعديات بقرى «بيلا» حملات مكثفه للنظافة وإزالة تعديات بقرى «بيلا»

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شهدت قرى ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات من إزالة تعديات وأعمال نظافة، وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، إضافة لتبطين الترع تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وعقد «ساطور»، اليوم السيت، أول اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز، بعد حركة التغييرات الأخيرة التي أجراها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بين رؤساء الوحدات المحلية الجدد والقدامى بالمركز، شارك في الاجتماع نواب رئيس المدينة، أحمد عبدالواحد، وأيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، ورؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز بيلا.

واستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع 5 ملفات مهمة على مائدة النقاش مع رؤساء الوحدات القروية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت تلك الملفات: «قطاع النظافة العامة، التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تجميل الشوارع والإنارة العامة، متابعة تنفيذ المشروعات القومية، البيئة».

وكلف ساطور، رؤساء القرى بالتواجد الميداني بين الأهالي في القرى والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة سير العمل بالقرى لضمان الوقوف على الخدمات المقدمة لأهالينا في القرى وتوابعها.

المصرى اليوم

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