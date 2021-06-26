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: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع

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التموين: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع : ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع

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تلقى الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%، وقال التقرير الوارد للمصيلحي أن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية تصل إلى 3000 طن يوميًا من سلعة الزيت، وأشار التقرير إلى أن تلك الكمية مناصفةً بين العبوات زنة 800 ملل جرام والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيهًا والعبوة زنة «واحد» لتر والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيهًا، وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة إلى أنه يتم ضخ ما يقارب الـ 4 آلاف طن سكر يومياً وحوالي 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

من ناحية أخرى أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنها التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع، وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشمل الاستمرار في عمليات صرف السلع التموينية لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي طبقا لما هو مقرر سابقاً واكد رؤساء الشركتين ان صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدء غداً، مشيراً إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هي ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى الكثير من السلع الاخرى التي يحتاجها المواطن.

المصرى اليوم

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