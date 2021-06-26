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«حقوق إنسان النواب» تناقش تطبيق معايير حقوق الإنسان في مكاتب التأمينات الاجتماعية

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«حقوق إنسان النواب» تناقش تطبيق معايير حقوق الإنسان في مكاتب التأمينات الاجتماعية «حقوق إنسان النواب» تناقش تطبيق معايير حقوق الإنسان في مكاتب التأمينات الاجتماعية

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تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، غدا الأحد، تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش لجنة حقوق الانسان، طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتان نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

كما تواصل مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

كما تواصل مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شلبي بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي في دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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