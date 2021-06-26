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لجنة توقف التعامل مع «أون تايم سبورت» لحين الاعتذار الرسمي

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لجنة الزمالك توقف التعامل مع «أون تايم سبورت» لحين الاعتذار الرسمي لجنة توقف التعامل مع «أون تايم سبورت» لحين الاعتذار الرسمي

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أبدى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في «قناة أون تايم سبورت» حول المطالب المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك، أو تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو.

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

ويحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشوف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم، وأكد رئيس وأعضاء اللجنة بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، أو المطالب المادية للاعب بن شرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال، ولا أساس له من الصحة، وطالب أعضاء اللجنة تحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك، وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن، وتزكي الروح الرياضية التي طالما نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه وفقا للقانون.

المصرى اليوم

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