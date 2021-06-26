مشروع قانون أمريكي يمنع تمويل حماس ويفرض عقوبات على داعميها

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قدمت مجموعة من 55 عضوًا في مجلس النواب الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى مشروع قانون لمنع التمويل الدولي لحركتى حماس والجهاد الإسلامى الفلسطينى.

ويسعى القانون المقترح إلى «فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أو الشركات التابعة لهما».. بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «جيروزالم بوست«الإسرائيلية، أمس الجمعة.

وأوضح التقرير أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس جو بايدن تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس الأمريكى يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

مشروع القانون يحدد عقوبات تشمل مصادرة ممتلكات وحرمان من التصدير

قاد المجموعة كلا من النائب جوش جوتهايمر، والنائب برايان ماست، لعرض التشريع الجديد الذي تم تقديمه يوم الأربعاء الماضى.

وقال النائب جوش جوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، «أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية«.

وأشار التقرير إلى أنه بمجرد إقرار القانون، يجب على الرئيس فرض عقوبتين أو أكثر ضد هذه الجماعات، بما في ذلك مصادرة الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن رفض ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بجانب رفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 مليون دولار.

مشروع القانون الأمريكى يلزم الرئيس بمعاقبة الحكومات الداعمة لحركة حماس والجهاد الإسلامى

وفقًا لمشروع القانون الجديد، سيُطلب من الرئيس الأمريكى إبلاغ الكونجرس عن كافة الحكومات التي تقدم الدعم لتلك الحركات، والتى وصفها القانون المقترح بأنه «دعم لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة».

كما يُلزم مشروع القانون في حال إقراره، النقاط التالية:

1- إبلاغ الكونجرس أيضًا عن أي حكومة يقرر الرئيس الأمريكى أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما«.

2- تعليق المساعدات الأمريكية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على جو بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

3- كما سيمنع الرئيس أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة «جيروزالم بوست«، قال النائب»جوتهايمر«:»في الشهر الماضي، أطلقت حركة حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل واستخدمت حماس سكان غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، كدروع بشرية«.

وأضاف أن «مشروع القانون هذا سيعزز العقوبات لإضعاف هذه الجماعات الإرهابية التي تهدد حليفتنا إسرائيل وتقوض السلام وتزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط«. بحسب قوله.

وفى ذات السياق، قال «ماست» في بيان: «يجب ألا تتسامح الولايات المتحدة مع أي شخص يقدم الدعم لهؤلاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين»، واصفًا حركتى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بأنها «منظمتان إرهابيتان»، لافتًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة قد صنفتهما بشكل خاص على أنهما «جماعات إرهابية عالمية».