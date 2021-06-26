أصابه بجرح قطعي بالرقبة.. ضبط عامل تعدى على ابن عمه بسكين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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تمكنت مباحث مركز شرطة سوهاج، اليوم السبت، من ضبط عامل لقيامه بالتعدى على نجل عمه بسكين وإصابته بجرح قطعى بالرقبة وآخر بالرأس، في مشاجرة وقعت بينهما بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول «أشرف. أ. م»، 31 سنة، عامل، يقيم بدائرة المركز، مصاباً بجرح قطعي بالرقبة وآخر بفروة الرأس، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، وبسؤاله اتهم نجل عمه «أسامة. م. أ»، 27 سنة، «عامل»، يقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.