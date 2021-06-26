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"مكافحة المخدرات": إحباط محاولة تهريب 14.400.000 قرص إمفيتامين مخدر

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مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر؛ حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد "النجيدي" أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها؛ مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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