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ضبط «سائق» بحوزته 72 طربة حشيش في البحر الأحمر (تفاصيل كاملة)

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ضبط «سائق» بحوزته 72 طربة حشيش في البحر الأحمر (تفاصيل كاملة) ضبط «سائق» بحوزته 72 طربة حشيش في البحر الأحمر (تفاصيل كاملة)

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تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا في البحر الأحمر، اليوم السبت، من ضبط سائق، لديه معلومات جنائية، حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7200 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم، بعد القبض عليه، باتجاره في المواد المخدرة، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ مالي هو حصيلة البيع.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، وكذا ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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