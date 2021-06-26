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أسوان يبحث عن خليفة عبد العال وهيثم شعبان يرفض تدريب الفريق

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أسوان يبحث عن خليفة عبد العال وهيثم شعبان يرفض تدريب الفريق أسوان يبحث عن خليفة عبد العال وهيثم شعبان يرفض تدريب الفريق

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كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي أسوان، عن اعتذار هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا عن عدم تدريب زهرة الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما فتح مسئولو النادي خطوط اتصال مكثفة معه خلال الساعات الماضية.

وشدد المصدر على أن ناديه تفاوض بشكل رسمي مع هيثم شعبان، ولكنه اعتذر عن عدم قبول المهمة، في ظل امتلاكه عرضين مغريين في الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض خليجي من أحد الأندية التي تشارك في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وأردف المصدر أن إدارة النادي كانت تضع هيثم شعبان الخيار الاول في حساباتها، لما قدمه مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، ولكنه اعتذر فتحولت البوصلة إلى عبدالناصر محمد كخيار ثاني، ومن بعده أسامة عرابي.

وكان نادي اسوان وجه الشكر إلى علاء عبدالعال المدير الفني الحالي للفريق بعد خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة على ملعب زهرة الجنوب بأربعة أهداف هدف في الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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