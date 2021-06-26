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صيانة وتنظيف السلم الكهربائي بمنطقة الشيخ يونس بقنا

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تابع أشرف أنور رئيس مركز ومدينة قنا، السبت، أعمال النظافة الدورية والصيانة للسلم الكهربائي بمنطقة الشيخ يونس، كما شدد على العاملين بمداومة النظافة للسلم دون تقصير، حفاظاً علي السلم الكهربائي وعلي المظهر العامة.

صيانه وتنظيف السلم الكهربائي بقنا
صيانه وتنظيف السلم الكهربائي بقنا

وأشار "أنور" إلى أن كوبري مشاه الشيخ يونس بمدينة قنا من أهم المحاور التي تربط شرق قنا بغربها، ويعبر من خلاله مئات المواطنين بشكل يومي، ويربط الكوبري مناطق النحال والشيخ يونس ومصنع المكرونة بمناطق عمر افندي والمنشية والشنهورية، والذي تم البدأ في إنشاؤها في مطلع عام 2016، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل التجريبي له في السادس من اكتوبر بنفس العام، إُنشيء الكوبري لعبور المواطنين بشكل شرعي وأمني بعد أن تم غلق معبر السكة الحديد الغير شرعية وغير الآمن.

صيانه وتنظيف السلم الكهربائي بقنا
صيانه وتنظيف السلم الكهربائي بقنا

المصرى اليوم

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