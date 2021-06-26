الأهلي والترجي.. قناة مجانية لنقل المباراة وكيف يفكر موسيماني في التشكيل؟

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مباراة مصيرية يخوضها النادي الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي في إطار منافسات دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وخطوة واحدة تفصل المارد الأحمر عن نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي والترجي مساء اليوم في التاسعة على ستاد الأهلي والسلام، وانتهى لقاء الذهاب بملعب حماد العجرمي بهدف نظيف للأهلي سجلة مهاجمه وهدافه محمد شريف.

القنوات الناقلة للأهلي والترجي التونسي

تنقل قنوات beIN Sports HD 4،beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect. إضافة لقناة مجانية تقدم نقل مباشر للمباراة.

قناة مجانية تنقل اللقاء

ويمكن للجماهير مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي، بضبط الأريال الداخلي.

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التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يختار المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل مكون من

محمد الشناوي حراسة المرمى

خط الدفاع – أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن اشرف – علي معلول

ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

(حسين الشحات) صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

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يبحث المدير الفني الجنوب إفريقي في هذه المباراة عن اللقب العاشر للنادي الأهلي وبالتالي ومع تحقيق نتيجة إيجابية وهامة في تونس فإن الجنوب إفريقي لن يفضل المغامرة على الإطلاق، وسيبدأ المباراة بشكل هادئ في محاولة لقتل حماسة الفريق التونسي، مع استغلال المساحات التي سيتركها دفاع الترجي خاصة وأن المدير الفني التونسي الشعباني سيرغب في التعويض ولا يوجد شئ يبكي عليه.

محمد شريف يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي - صورة أرشيفية

الكرات الثابته أصبح الأهلي مميز فيها بشكل كبير، وسيحاول موسيماني الاستفادة منها خاصة في ظل تميز عدد من اللاعبين فيها واستفادة الأهلي منها خلال المباريات الماضية.

الكرات الطولية في ظل امتلاك الأهلي للاعبين يمتازون بالسرعة مثل محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات وعلي معلول فإن الأهلي يمتلك فرصة كبيرة خاصة وأن السولية وقفشة يجيدون الكرات الطولية لضرب دفاع الخصم.