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وزير الداخلية: تَصدت لظاهرة المخدرات بكل حزم

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وزير الداخلية: السعودية تَصدت لظاهرة المخدرات بكل حزم وزير الداخلية: تَصدت لظاهرة المخدرات بكل حزم
ضربت بِيَدٍ من حديد كل مَن تُسول له نفسه الإضرار بالوطن

وزير الداخلية: السعودية تَصدت لظاهرة المخدرات بكل حزم

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف: "‏نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونُطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تُرَوّجها، ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها".

‏وأوضح أن المملكة تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيًّا وقضائيًّا وأمنيًّا، وضربت بِيَدٍ من حديد كل مَن تُسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.

‏وأضاف: "تحققت إنجازات أمنية في هذا السياق، ولم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده، بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة. حمى الله وطننا وشعبه والمقيمين فيه من كل مكروه".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت اليوم، ‏عن ضبط أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون خلال عام ونصف؛ مشيرة إلى أنها تفخر بالأبطال، من منسوبي الجمارك ومكافحة المخدرات الذين يقدمون الغالي والنفيس لمواجهة مهربي المخدرات بحزم وقوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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