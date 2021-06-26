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توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

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قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة

توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2,670 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان الشقيقة.
وجرى توزيع 970 سلة غذائية في محلية السلام بولاية النيل الأبيض استفاد منها 5,820 فردًا، و700 سلة غذائية في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض استفاد منها 4,200 فرد، و1,000 سلة غذائية بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض استفاد منها 6,000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة والمتضررة.

توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

توزيع 2,670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض بالسودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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