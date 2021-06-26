قادة الإتحاد الأوروبي يبحثون تخصيص مساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن

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جى بي سي نيوز :- يبحث قادة دول الإتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي تنطلق اليوم الخميس في بروكسل، إقتراحا قدمته المفوضية الأوروبية لتخصيص 7ر5 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، ومن ضمنها 5ر3 مليار يورو للاجئين في تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين لاجيء سوري.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية ، فإن القمة التي تعقد على مدار يومين، ستناقش ملفاتٍ شائكة تنتظرُ قادة دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها العلاقة مع روسيا وتركيا، وقضية الهجرة واللاجئين والوضع الوبائي في التكتّل وخطة انعاش الاقتصاد في دول الاتحاد، إضافة إلى القانون المجري المثير للجدل بشأن المثلية الجنسية.